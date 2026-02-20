Суд получил иск Тимура Иванова к Минобороны
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
В суд поступил иск от бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, осуждённого за многомиллиардные хищения. Он требует обязать военное ведомство отправить его в зону специальной военной операции.
«Сегодня в столичный суд поступил иск Тимура Иванова к Министерству обороны РФ и Военному комиссариату г. Москвы. 20 февраля 2026 года Мещанский районный суд города Москвы зарегистрировал административное исковое заявление от Иванова Тимура Вадимовича к МО РФ и Военному комиссариату г. Москвы», — сообщает пресс-служба судов Москвы.
В иске экс-замминистра просит признать незаконным бездействие Минобороны, Военного комиссариата Москвы и Единого пункта отбора, а также обязать ответчиков совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта для отправки на СВО.
Иванов утверждает, что ещё в ноябре 2025 года направил в Единый пункт отбора на военную службу по контракту заявление о желании заключить контракт для участия в спецоперации «на любой воинской должности». Документ был отправлен по почте и получен адресатом, однако ответа истец так и не дождался.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. Уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и в дальнейшем арест неоднократно продлевался. Статья – «Получение взятки в особо крупном размере». Согласно данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превышает 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишил наград. В августе 2025 на него завели новое уголовное дело.
