Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Судебный процесс по миллиардной взятке ещё продолжается.

Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. В отношении Иванова были возбуждены два уголовных дела. Первое — о растрате при покупке двух паромов, второе — о получении двух взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Ранее в своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».