Экс-замминистра обороны Иванов: Я готов быть осуждённым, но не за растрату

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в своём последнем слове в Мосгорсуде заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.

Иванов отметил, что если и существует повод для его уголовного преследования, то это не связано с текущим делом о растрате и выводе средств. Он также напомнил суду, что за приобретение двух паромов, ставших предметом уголовного разбирательства, он был награжден государственной наградой. По его словам, действия следователей, которые позже квалифицировали его поступки как преступные, вызывают вопросы.