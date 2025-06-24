Экс-замминистра обороны Иванов: Я готов быть осуждённым, но не за растрату
Тимур Иванов. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в своём последнем слове в Мосгорсуде заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.
Иванов отметил, что если и существует повод для его уголовного преследования, то это не связано с текущим делом о растрате и выводе средств. Он также напомнил суду, что за приобретение двух паромов, ставших предметом уголовного разбирательства, он был награжден государственной наградой. По его словам, действия следователей, которые позже квалифицировали его поступки как преступные, вызывают вопросы.
Кроме того, Иванов подчеркнул, что ситуация с банком «Интеркоммерц», из которого были похищены средства, не имеет к нему никакого отношения. Он и его бывший подчинённый Антон Филатов, который также находится на скамье подсудимых, призвали суд вынести справедливое решение. Ожидается, что итоговое решение по первому уголовному делу Иванова будет оглашено 1 июля.
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. На следующий день Басманный суд столицы утвердил решение об его аресте. Впоследствии срок заключения неоднократно увеличивали. Его подозревают в получении крупной взятки. Согласно следствию, он создал криминальную систему взаимодействия с поставщиками Министерства обороны, незаконно используя служебное положение при подписании госзаказов. Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова.