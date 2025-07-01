Суд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Сегодня Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за хищение средств. Согласно решению суда, офицер также лишён всех государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

В ходе следствия у Иванова, как указано в материалах дела, было изъято более 60 миллионов рублей, а также суммы в евро и долларах. Конфисковано 58 миллионов рублей, обнаруженных при обыске по месту жительства, и 2,5 миллиона рублей вместе с иностранной валютой, найденной в его служебном кабинете.

Суд установил, что Иванов совершил растрату при закупке двух паромов для Керченской переправы, а также вывел более 3,9 миллиарда рублей через банк «Интеркоммерц». Действия экс-чиновника нанесли значительный ущерб государству.