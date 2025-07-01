Суд лишил госнаград бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
Сегодня Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, назначив ему 13 лет лишения свободы в колонии общего режима за хищение средств. Согласно решению суда, офицер также лишён всех государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
В ходе следствия у Иванова, как указано в материалах дела, было изъято более 60 миллионов рублей, а также суммы в евро и долларах. Конфисковано 58 миллионов рублей, обнаруженных при обыске по месту жительства, и 2,5 миллиона рублей вместе с иностранной валютой, найденной в его служебном кабинете.
Суд установил, что Иванов совершил растрату при закупке двух паромов для Керченской переправы, а также вывел более 3,9 миллиарда рублей через банк «Интеркоммерц». Действия экс-чиновника нанесли значительный ущерб государству.
Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. В отношении Иванова были возбуждены два уголовных дела. Первое — о растрате при покупке двух паромов, второе — о получении двух взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Ранее в своём последнем слове в Мосгорсуде он заявил о готовности принять обвинение, однако подчеркнул, что не признаёт вину в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».