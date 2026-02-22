Суд признал незаконным заём, выданный на взятку экс-замминистру обороны Иванову

Арбитражный суд Москвы официально признал, что 112 миллионов рублей, которые проходили по документам как обычный заём, на самом деле были взяткой для чиновников Минобороны. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты.

Компания Проопт перечислила 112 млн рублей фирме Агрокомплекс «Русское село». Официально это оформили как договор займа, чтобы перевод выглядел законно. На самом деле эти деньги были частью коррупционной схемы. Они предназначались для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова в интересах компании Олимпситистрой. Директор Проопта сам признался в суде, что сделка была фиктивной и скрывала подкуп. Суд аннулировал договор, так как его цель противоречила основам правопорядка и нравственности.

«В настоящее время я понимаю, что перечисление... вышеуказанной... суммы... являлось завуалированной взяткой, то есть договор займа был заключён с целью вида гражданско-правовой сделки для конспирации при получении взятки», — сказал директор «Проопта» Николай Горнин.

Теперь эти деньги официально считаются не долгом, который нужно вернуть, а вещественным доказательством в уголовном деле о коррупции.