Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на СВО

Мещанский районный суд Москвы 2 марта проведёт беседу по иску бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который жалуется на игнорирование его просьбы заключить контракт и отправить в зону специальной военной операции. Это указано в карточке дела на сайте суда.

«Вызвать лиц, участвующих в деле, на досудебную подготовку на 02 марта 2026 года в 10:00 в зал судебного заседания № 633 Мещанского районного суда г. Москвы», — сказано в определении суда.

Осуждённый за многомиллиардные хищения Иванов требует обязать Минобороны отправить его в зону спецоперации. Иск поступил в суд 20 февраля.