Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на СВО
Тимур Иванов. Обложка © AP/TASS
Мещанский районный суд Москвы 2 марта проведёт беседу по иску бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который жалуется на игнорирование его просьбы заключить контракт и отправить в зону специальной военной операции. Это указано в карточке дела на сайте суда.
«Вызвать лиц, участвующих в деле, на досудебную подготовку на 02 марта 2026 года в 10:00 в зал судебного заседания № 633 Мещанского районного суда г. Москвы», — сказано в определении суда.
Осуждённый за многомиллиардные хищения Иванов требует обязать Минобороны отправить его в зону спецоперации. Иск поступил в суд 20 февраля.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. На следующий день суд поместил его под стражу. Арест неоднократно продлевали. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превысила 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили государственных наград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело.
