Путин жёстко предупредил чиновников, что заслуги не спасут от ответственности

Оправданием для противоправных действий, наносящих ущерб государству или ущемляющих интересы сослуживцев, не могут служить ни высокий статус, ни былые заслуги. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут [быть] оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан — в том числе тех, кого мы, армия, защищает, — и тем более нарушения прав сослуживцев», — сказал он.