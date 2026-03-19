19 марта, 14:30

Путин жёстко предупредил чиновников, что заслуги не спасут от ответственности

Обложка © Life.ru

Оправданием для противоправных действий, наносящих ущерб государству или ущемляющих интересы сослуживцев, не могут служить ни высокий статус, ни былые заслуги. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут [быть] оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан — в том числе тех, кого мы, армия, защищает, — и тем более нарушения прав сослуживцев», — сказал он.

В 2025 году уровень коррупции в стране вырос на 12,3%

Ранее Путин заявил, что россияне ждут от прокуратуры эффективной борьбы с коррупцией. Глава государства акцентировал внимание на необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств, назвав это направление ключевым в деятельности надзорного органа. Именно прокуратуре предстоит сыграть главную роль в обеспечении финансовой дисциплины.

Вероника Бакумченко
