Путин жёстко предупредил чиновников, что заслуги не спасут от ответственности
Оправданием для противоправных действий, наносящих ущерб государству или ущемляющих интересы сослуживцев, не могут служить ни высокий статус, ни былые заслуги. С таким заявлением выступил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
«Хочу подчеркнуть, ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут [быть] оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан — в том числе тех, кого мы, армия, защищает, — и тем более нарушения прав сослуживцев», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что россияне ждут от прокуратуры эффективной борьбы с коррупцией. Глава государства акцентировал внимание на необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств, назвав это направление ключевым в деятельности надзорного органа. Именно прокуратуре предстоит сыграть главную роль в обеспечении финансовой дисциплины.
