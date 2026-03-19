В 2025 году уровень коррупции в стране вырос на 12,3%

Президент Владимир Путин озвучил статистику по правонарушениям, связанным со взяточничеством и злоупотреблением полномочиями. Согласно заявлению главы государства, ситуация требует пристального внимания надзорных органов.

Выступая на коллегии Генпрокуратуры, российский лидер привел конкретные данные. По его словам, «количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%».

Этот показатель стал одной из главных тем обсуждения на ведомственном совещании. Работа по борьбе с подобными злодеяниями определена как приоритетная задача для сотрудников прокуратуры.

В ближайшее время ведомству предстоит усилить контроль за расходованием бюджетных средств и соблюдением законности на всех уровнях власти. Ожидается, что меры по выявлению схем «откатов» и хищений будут ужесточены.

Также Путин призвал Генпрокуратуру к более активным действиям в борьбе с преступностью, особо выделив проблему подростковой преступности. Выступая на расширенной коллегии ведомства, он указал на критическую важность усиления профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди молодёжи.