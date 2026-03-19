Путин поручил Генпрокуратуре усилить профилактику преступлений среди подростков

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру к более активным действиям в борьбе с преступностью, особо выделив проблему подростковой преступности. Выступая на расширенной коллегии ведомства, он указал на критическую важность усиления профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди молодёжи.

«Важно активизировать работу по профилактике противоправных деяний, особенно среди подростков», — подчеркнул глава государства.

Преступления среди подростков в последнее время набирают обороты: ранее Life.ru писал, что третьим фигурантом дела об убийстве бизнесвумен в Москве оказался 17-летний футболист. По данным следствия, юноша выполнял роль курьера. Он забрал деньги и драгоценности у 22-летней кладовщицы Софии, которая является соучастницей нападения на предпринимательницу.