Третьим фигурантом дела об убийстве бизнесвумен в Москве оказался 17-летний футболист

По данным следствия, юноша выполнял роль курьера. Он забрал деньги и драгоценности у 22-летней кладовщицы Софии, которая является соучастницей нападения на предпринимательницу. Девушка до этого сама подобрала ценности под окнами квартиры. Туда их выбросил задержанный 20-летний Даниил Секач. К тому моменту он уже совершил убийство, вскрыл сейф и похитил деньги и украшения.

В столичном СК уточнили, что Кирилл К. и раньше работал курьером по заданиям телефонных аферистов. В этот раз он должен был передать похищенное другим соучастникам. Сейчас правоохранители устанавливают их личности и местонахождение.

Напомним, что 14 марта футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизесвумен прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.