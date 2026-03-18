По делу об убийстве предпринимательницы в Москве разыскивают четвёртого фигуранта

Правоохранительные органы в настоящее время занимаются идентификацией четвертого подозреваемого, причастного к уголовному делу об убийстве предпринимательницы в северо-западном районе Москвы. В этом деле уже фигурирует футболист Даниил Секач, которому предъявлено обвинение.

Напомним, что 14 марта футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизесвумен прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.