Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 13:43

По делу об убийстве предпринимательницы в Москве разыскивают четвёртого фигуранта

Обложка © Life.ru

Правоохранительные органы в настоящее время занимаются идентификацией четвертого подозреваемого, причастного к уголовному делу об убийстве предпринимательницы в северо-западном районе Москвы. В этом деле уже фигурирует футболист Даниил Секач, которому предъявлено обвинение.

«Студент колледжа отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, личность которого устанавливается», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Задержан курьер, связанный с хищением денег у убитой в Москве предпринимательницы
Напомним, что 14 марта футболист Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизесвумен прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
