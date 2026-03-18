Задержан курьер, связанный с хищением денег у убитой в Москве предпринимательницы

Правоохранители задержали курьера, причастного к хищению денежных средств у предпринимательницы, убитой на северо-западе Москвы. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, молодой человек стал третьим подозреваемым в рамках расследования резонансного преступления.

Оперативники столичного уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого сообщника. Им оказался 17-летний студент одного из колледжей города.

«Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта», — уточнила Ирина Волк.

Следствие восстановило хронологию событий того дня. Как ранее сообщалось, похищенные из сейфа средства передала юноше 22-летняя жительница Москвы, которую взяли под стражу несколько дней назад.

Сейчас с задержанным работают следователи. Правоохранительные органы продолжают комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы.

Напомним, что 14 марта спортсмен Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Его встретила 16-летняя дочь хозяйки, которая выбежала на улицу, чтобы предупредить мать. Пока футболист выкидывал в окно деньги и драгоценности, бизесвумен прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и несовершеннолетняя всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения, в том числе в изнасиловании. Личность его сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица София.