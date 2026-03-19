В СПЧ рассказали, каким будет следующее обращение к Путину по вопросу помилования
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва намерена постоянно ходатайствовать перед Владимиром Путиным о помиловании заключённых. В частности, она планирует в следующий раз обратиться к президенту с просьбой о помиловании инвалидов и тяжелобольных.
«Если в принципе у меня случится оказия увидеть где-то президента, то первое, что сделаю — буду подавать списки. Я бы попросила об инвалидах, о тяжелобольных, потому что таких очень много», — приводит ТАСС её слова.
Меркачёва выразила готовность заранее формировать списки таких лиц, если ей представится возможность встретиться с главой государства. Она уточнила, что данная инициатива распространялась бы на лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. При этом было отмечено, что случаи совершения тяжких преступлений инвалидами встречаются редко. Член СПЧ также подчеркнула, что среди заключённых много людей с инвалидностью и онкологическими заболеваниями, отбывающих наказание за экономические правонарушения.
На днях, напомним, Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин. Их имена пока неизвестны. В СПЧ рассказывали, что все они имеют детей школьного возраста или младше. Кроме того, многие из них являются матерями и близкими бойцов СВО.
