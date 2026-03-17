Все 23 женщины, которых помиловал Путин, имеют детей-школьников или младше

Все 23 женщины, которых помиловал президент России Владимир Путин, имеют детей-школьников или младше. Об этом сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.

«Все эти женщины с несовершеннолетними детьми — там разные категории», — приводит РИА «Новости» её слова.

Она добавила, что среди них есть разные ситуации, и очень хотелось бы, чтобы помилования происходили почаще. По словам Меркачёвой, любой день – хороший повод для такого решения, и она надеется, что такие встречи с президентом, где возможны помилования, будут случаться регулярно.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Имена их пока неизвестны.