В список помилованных президентом женщин вошли матери и родственницы бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от наказания группы осужденных. В список включены 23 женщины, отбывавшие сроки в различных исправительных учреждениях страны. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев раскрыл критерии отбора кандидаток для этого решения.

«Помилованы те, у кого есть дети, родственники участников специальной операции и так далее», — сказал Фадеев.

Основной акцент при рассмотрении прошений делался на гуманитарных аспектах. Возможность вернуться домой получили матери, а также близкие военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.

Данная мера стала продолжением системной работы по гуманизации уголовного законодательства. Подобные акты милосердия нередко приурочиваются к государственным праздникам или значимым общественным инициативам. На текущий момент процедура освобождения уже запущена. Осужденные готовятся к выходу на свободу, чтобы воссоединиться со своими близкими.

Напомним, сегодня глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин. Это не первое подобное решение в последние годы: в марте 2024 года Путин помиловал 52 женщины к 8 Марта, а в декабре 2025-го рассматривались списки от СПЧ (в том числе от Евы Меркачёвой) на новогоднее помилование. Нынешний указ стал продолжением традиции проявления милосердия к наиболее уязвимым категориям осуждённых.