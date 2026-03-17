Путин помиловал 23 осуждённых женщины

Глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщины. Об этом сообщил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Это не первое подобное решение в последние годы: в марте 2024 года Путин помиловал 52 женщины к 8 Марта, а в декабре 2025-го рассматривались списки от СПЧ (в том числе от Евы Меркачёвой) на новогоднее помилование. Нынешний указ стал продолжением традиции проявления милосердия к наиболее уязвимым категориям осуждённых.

Ранее депутат Государственной думы Нина Останина призвала провести в России амнистию для тяжелобольных женщин, осуждённых за нетяжкие преступления. Об этом она заявила Life.ru, комментируя приостановку уголовного дела против блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которая после рождения четвёртого ребёнка столкнулась с раком 4-й стадии. Она отметила, что Лерчек не единственный, а гуманного отношения заслуживают не только медийные личности, добавила Останина.