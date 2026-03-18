18 марта, 10:13

В Кремле раскрыли причину решения Путина о помиловании 23 женщин

Президент России Владимир Путин помиловал 23 осуждённых женщин. Это решение стало ответом на обращения со стороны общественников, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, тема поднималась на встречах с правозащитниками.

«Эта тема поднималась, она поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — сказал Песков.

Москалькова назвала важным указ Путина о помиловании 23 женщин

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин. Их имена пока неизвестны. В Совете при президента по развитию гражданского общества и правам человека рассказывали, что все они имеют детей школьного возраста или младше. Кроме того, многие из них являются матерями и близкими бойцов СВО.

Полина Никифорова
