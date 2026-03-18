В Кремле раскрыли причину решения Путина о помиловании 23 женщин

Президент России Владимир Путин помиловал 23 осуждённых женщин. Это решение стало ответом на обращения со стороны общественников, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, тема поднималась на встречах с правозащитниками.

«Эта тема поднималась, она поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — сказал Песков.