Москалькова назвала важным указ Путина о помиловании 23 женщин

Указ президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин-заключённых является важным шагом — среди указанных лиц были родственницы участников спецоперации. По мнению уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, это поддержит граждан, которые прямо сейчас выполняют воинский долг.

«Приветствую решение президента РФ о помиловании 23 женщин. Особо значим тот факт, что среди помилованных — мамы, а также родственницы участников СВО», — написала Москалькова в MАХ.

По словам омбудсмена, она последовательно работет над тем, чтобы права данной категории россиян быди под особой защитой государства. В целом, подчеркнула Москалькова, институт помилования — не только про милосердие, но и является действенным методом социальной реабилитации осужденных. И важно, чтобы указанные президентом женщины могли восстановить социальные связи, воссоединиться с родственниками и найти место в обычной жизни.