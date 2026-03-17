17 марта, 13:27

Москалькова назвала важным указ Путина о помиловании 23 женщин

Татьяна Москалькова. Обложка © kremlin.ru

Указ президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин-заключённых является важным шагом — среди указанных лиц были родственницы участников спецоперации. По мнению уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, это поддержит граждан, которые прямо сейчас выполняют воинский долг.

«Приветствую решение президента РФ о помиловании 23 женщин. Особо значим тот факт, что среди помилованных — мамы, а также родственницы участников СВО», — написала Москалькова в MАХ.

По словам омбудсмена, она последовательно работет над тем, чтобы права данной категории россиян быди под особой защитой государства. В целом, подчеркнула Москалькова, институт помилования — не только про милосердие, но и является действенным методом социальной реабилитации осужденных. И важно, чтобы указанные президентом женщины могли восстановить социальные связи, воссоединиться с родственниками и найти место в обычной жизни.

Для Лерчек и других тяжелобольных матерей предложили провести амнистию
Напомним, Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осуждённых женщин. Их имена пока неизвестны. В Совете при президента по развитию гражданского общества и правам человека рассказывали, что все они имеют детей школьного возраста или младше.

Матвей Константинов
