25 марта, 00:07

Замглавы Росгидромета Радькова обвиняется в хищении 7 млн рублей

Заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову и бизнесмена Андрея Комарова обвиняют в хищении более 7 млн рублей, предназначенных для автотранспортного обслуживания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Известно, что между Росгидрометом и Комаровым были заключены три контракта на аренду авто, но работа по итогу выполнена не была. Водители трудились в подведомственных организациях и получали зарплату от этих структур, тогда как деньги, предназначенные для обслуживания, получал Комаров. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

А ранее в Ивановской области силовики пресекли деятельность организованной группы из 15 человек, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и выводе средств за рубеж на сумму более 1 млрд рублей. Участники действовали сразу в нескольких регионах страны. Следствие считает, что группа использовала различные схемы для проведения финансовых операций вне банковского контроля. В том числе деньги выводились за пределы России через подконтрольные иностранные компании.

Тимур Хингеев
