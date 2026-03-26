ФСБ задержала агента Киева, собиравшегося ударить дронами по военному аэродрому
Сотрудники ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
В Саратовской области задержали гражданина России, который по указке украинских спецслужб собирался ударить FPV-дронами с гранатами по аэродрому в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращён планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.», — говорится в сообщении.
По заданию куратора из ГУР фигурант достал из тайника два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 граммов взрывчатки и один ретранслятор. Ожидалось, что агент Киева установит беспилотники в десяти километрах от военного аэродрома, после чего включит их и скроется и выедет за границу. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», следствие будет требовать заключения фигуранта под стражу.
Ранее в Ингушетии задержали трёх мужчин, который организовали узел связи в интересах украинских телефонных мошенников. Изъяты сим-боксы.
