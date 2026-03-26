В Ингушетии задержали трёх мужчин, создавших узел связи украинского колл-центра
Сотрудники ФСБ России.
В Ингушетии задержаны трое местных жителей, организовавший узел связи для украинских мошенников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигуранты по сговору с сотрудниками украинских колл-центров совершали мошеннические действия, в результате которых у россиян похитили не менее 1,3 миллиона рублей. Одного из пособников аферистов взяли во время получения в пункте выдачи заказов посылке с сим-боксами.
