26 марта, 07:08

В Ингушетии задержали трёх мужчин, создавших узел связи украинского колл-центра

Сотрудники ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Ингушетии задержаны трое местных жителей, организовавший узел связи для украинских мошенников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты по сговору с сотрудниками украинских колл-центров совершали мошеннические действия, в результате которых у россиян похитили не менее 1,3 миллиона рублей. Одного из пособников аферистов взяли во время получения в пункте выдачи заказов посылке с сим-боксами.

Помогали грабить россиян: В столице задержали 29 пособников телефонных мошенников
Ранее в Химках юноша под влиянием мошенников поджёг трансформаторную будку. Благо, некоторое время спустя огонь потух сам. Парня задержали.

Матвей Константинов
