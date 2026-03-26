Мошенники убедили 19-летнего юношу поджечь трансформаторную будку в Химках

В Мытищах полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который под влиянием мошенников попытался поджечь трансформаторную будку. Об этом сообщила официальный представитель подмосковной полиции Татьяна Петрова.

В подмосковных Мытищах юноша пытался поджечь подстанцию.

По её словам, сотрудники уголовного розыска задержали жителя Химок, подозреваемого в попытке повреждения имущества. Молодой человек в селе Виноградово облил горючей смесью и поджёг трансформаторную подстанцию, после чего скрылся. Однако возгорание не получило значительного развития и вскоре потухло. Как отметила Петрова, в случае полного уничтожения электрооборудования сумма ущерба составила бы более 3 млн рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личность подозреваемого. На допросе он пояснил, что ему позвонили неизвестные и сообщили, будто от его имени на портале «Госуслуги» оформлена доверенность на человека, который теперь может финансировать ВСУ. Чтобы избежать якобы грозящего уголовного преследования, аферисты убедили его совершить поджог.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ. Задержанный помещён под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Московской области была пресечена деятельность группы несовершеннолетних, совершавших поджоги на объектах транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, подростки действовали по заданию украинских кураторов.