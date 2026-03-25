Помогали грабить россиян: В столице задержали 29 пособников телефонных мошенников

Управление СК России по Москве завершило расследование дела в отношении 29 пособников телефонных аферистов. Среди фигурантов оказались четверо подростков. О ходе следствия рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Участники преступной группы выстроили сложную систему для реализации мошеннических атак. Они обеспечивали функционирование сим-боксов — специализированного оборудования, позволяющего совершать массовые звонки через интернет. Благодаря этому преступники могли беспрепятственно обзванивать граждан РФ, чтобы похищать их сбережения.

Роли в группировке были строго распределены. В сеть входили администраторы, координировавшие процесс, операторы и активаторы, отвечавшие за технику, а также курьеры, доставлявшие расходные материалы.

«Эту преступную схему удалось раскрыть. На данный момент в числе обвиняемых по уголовному делу 29 человек: администраторы, операторы, активаторы и курьеры, обеспечивавшие работу сим-боксов. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения», — заявила Петренко.

Сейчас следствие завершено, а фигурантам уже избрали меру пресечения. Правоохранители продолжают работу, чтобы выявить всех причастных к деятельности этой криминальной сети.

До этого Московские оперативники совместно с коллегами из управления ФСБ пресекли работу технического узла связи, задействованного в организации дистанционных мошенничеств. Задержан 19-летний молодой человек. Он занимался обслуживанием оборудования, обеспечивающего передачу голосового трафика, и фактически поддерживал работоспособность кол-центров, с помощью которых злоумышленники обманывали граждан.