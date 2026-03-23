Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в центре Москвы

Московские оперативники совместно с коллегами из управления ФСБ пресекли работу технического узла связи, задействованного в организации дистанционных мошенничеств. О деталях операции журналистам рассказал начальник пресс-службы городского главка МВД Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, в ходе совместных мероприятий сотрудников управления по борьбе с киберпреступностью, территориального отдела полиции по Пресненскому району и федеральной службы безопасности был задержан 19-летний молодой человек. Он занимался обслуживанием оборудования, обеспечивающего передачу голосового трафика, и фактически поддерживал работоспособность кол-центров, с помощью которых злоумышленники обманывали граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК, которая предусматривает ответственность за незаконную организацию и проведение работ в сфере создания и эксплуатации сетей связи.

Ранее сообщалось, что злоумышленники распространяют вредоносные программы для Android под видом сервиса для подсчёта калорий, продвигая их через телеграм-чаты, замаскированные под сообщества известных фитнес-клубов. Пользователям рассылают приглашения в поддельные группы, где предлагают бесплатно скачать приложение, якобы распознающее блюда по фото.