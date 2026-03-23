23 марта, 09:19

Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в центре Москвы

Московские оперативники совместно с коллегами из управления ФСБ пресекли работу технического узла связи, задействованного в организации дистанционных мошенничеств. О деталях операции журналистам рассказал начальник пресс-службы городского главка МВД Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, в ходе совместных мероприятий сотрудников управления по борьбе с киберпреступностью, территориального отдела полиции по Пресненскому району и федеральной службы безопасности был задержан 19-летний молодой человек. Он занимался обслуживанием оборудования, обеспечивающего передачу голосового трафика, и фактически поддерживал работоспособность кол-центров, с помощью которых злоумышленники обманывали граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК, которая предусматривает ответственность за незаконную организацию и проведение работ в сфере создания и эксплуатации сетей связи.

Мошенники применяют для взлома iPhone шпионское ПО, доступное только силовикам
Мошенники применяют для взлома iPhone шпионское ПО, доступное только силовикам

Ранее сообщалось, что злоумышленники распространяют вредоносные программы для Android под видом сервиса для подсчёта калорий, продвигая их через телеграм-чаты, замаскированные под сообщества известных фитнес-клубов. Пользователям рассылают приглашения в поддельные группы, где предлагают бесплатно скачать приложение, якобы распознающее блюда по фото.

BannerImage
Вероника Бакумченко
