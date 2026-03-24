24 марта, 09:20

В МВД разъяснили, как не стать жертвой телефонных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerrekhot

В МВД выступили с предупреждением: настоящие правоохранители никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не дают указаний по телефону. Никто не предложит «поучаствовать в операции», передать ценности, «перевезти посылку» или тем более что-то поджечь — это признаки мошенничества.

Если звонок поступил якобы от госоргана, разговор нужно сразу прекратить и перезвонить по официальному номеру. При упоминании полиции — настаивать на личном визите без «дистанционных указаний». А любые вопросы, связанные с деньгами, следует решать только через банк — через приложение или номер на карте.

«Что необходимо делать при первых подозрениях: не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению. Мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить вас способности критически мыслить», — отмечают в МВД.

Также нельзя выполнять никаких незаконных действий, даже если злоумышленники угрожают или обещают «снять обвинения». Нужно сохранить переписку, записать номер звонящего и как можно скорее обратиться в полицию по номеру 102 или 112.

Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в центре Москвы

Ранее россиянам рассказали, что делать, если код от Госуслуг попал к мошенникам. Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе.

Полина Никифорова
