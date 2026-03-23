«Действовать быстро»: Что делать, если код от «Госуслуг» попал к мошенникам

Если код подтверждения от «Госуслуг» попал к мошенникам, действовать нужно немедленно. Об этом рассказал председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортёров и импортёров Максим Гмыря.

Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе. При этом потребуется подтвердить личность паспортом и ИНН, пояснил эксперт в разговоре с RT.

После восстановления доступа важно проверить историю действий в аккаунте, отозвать все подозрительные согласия и доверенности. Также необходимо изучить кредитную историю — убедиться, что от имени пользователя не подавали заявки на займы.

Эксперт рекомендует подать заявление в полицию — лично или через электронную приёмную МВД. Даже при отсутствии явных признаков ущерба фиксация инцидента защитит от будущих проблем. В завершение стоит включить двухфакторную аутентификацию и установить сложный пароль. Главное — скорость реакции: чем быстрее перекрыть доступ, тем меньше рисков финансовых потерь.

