23 марта, 10:45

«Действовать быстро»: Что делать, если код от «Госуслуг» попал к мошенникам

Эксперт Гмыря назвал алгоритм действий при взломе «Госуслуг»

Обложка © Life.ru

Если код подтверждения от «Госуслуг» попал к мошенникам, действовать нужно немедленно. Об этом рассказал председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортёров и импортёров Максим Гмыря.

Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе. При этом потребуется подтвердить личность паспортом и ИНН, пояснил эксперт в разговоре с RT.

После восстановления доступа важно проверить историю действий в аккаунте, отозвать все подозрительные согласия и доверенности. Также необходимо изучить кредитную историю — убедиться, что от имени пользователя не подавали заявки на займы.

Эксперт рекомендует подать заявление в полицию — лично или через электронную приёмную МВД. Даже при отсутствии явных признаков ущерба фиксация инцидента защитит от будущих проблем. В завершение стоит включить двухфакторную аутентификацию и установить сложный пароль. Главное — скорость реакции: чем быстрее перекрыть доступ, тем меньше рисков финансовых потерь.

Силовики ликвидировали узел связи телефонных мошенников в центре Москвы
Ранее в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о слежке за россиянами через умные колонки. Эксперты назвали тревожные сигналы взлома устройства. Пользователям советуют при подозрительной активности сразу отключить колонку от питания.

Лия Мурадьян
