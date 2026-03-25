Украинские спецслужбы через липовые свидания заставили детей совершать поджоги

В Московской области пресекли деятельность группы несовершеннолетних, которые устраивали поджоги на объектах транспортной инфраструктуры, связи и кредитно-финансовой системы. В ЦОС ФСБ России уточнили, что молодые люди действовали по указке украинских кураторов.

История началась в мессенджере Telegram. Юноши знакомились в тематических группах с девушками, которым передавали координаты школ, торговых центров и жилых домов.

Вскоре после этого с подростками связывались «лжесотрудники российских правоохранительных органов». Собеседники заявляли, что переданные ранее сведения якобы были использованы ВСУ для планирования ракетных ударов.

Злоумышленники угрожали тинейджерам уголовной ответственностью за госизмену. Под давлением несовершеннолетних склоняли к совершению диверсий, выдавая преступления за «проверку антитеррористической защищенности» и участие в спецоперациях.

Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия. Фигурантам предстоит ответить за свои действия по всей строгости закона.

Днём ранее ФСБ сообщила срыве крупных планов украинских диверсантов. Злоумышленники нацеливались на чиновников, военных, сотрудников силовых структур и объекты критической инфраструктуры. Противник держал в зоне особого внимания стратегические объекты московского региона.