ФСБ показала видео задержания 20-летнего агента СБУ из Ульяновска

Пяивлись кадры задержания российскими силовиками 20-летнего жителя Ульяновска, который собирал секретную информацию о военном предприятии РФ по заданию украинских спецслужб. Видео публикует пресс-служба ФСБ России.

Задержание мужчины за госизмену. Видео © пресс-служба ФСБ России

Молодой человек также признался, что через Сеть также призывал сограждан вступать в запрещённые организации, совершавшие террористические акты в пользу Украины. Он вёл специальные группы, где вербовал потенциальных терористов.

