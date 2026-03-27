27 марта, 07:31

ФСБ показала видео задержания 20-летнего агента СБУ из Ульяновска

Обложка © Пресс-служба ФСБ России

Пяивлись кадры задержания российскими силовиками 20-летнего жителя Ульяновска, который собирал секретную информацию о военном предприятии РФ по заданию украинских спецслужб. Видео публикует пресс-служба ФСБ России.

Задержание мужчины за госизмену.

Молодой человек также признался, что через Сеть также призывал сограждан вступать в запрещённые организации, совершавшие террористические акты в пользу Украины. Он вёл специальные группы, где вербовал потенциальных терористов.

Украинские диверсанты прячут бомбы в плиты, колонки и даже иконы — предупреждение ФСБ
Напомним, в Ульяновске сотрудники ФСБ задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Молодой человек, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собирал и передавал сведения о предприятии, которое производит беспилотные летательные аппараты для Министерства обороны России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Татьяна Миссуми
