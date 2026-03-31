Задержанный под Белгородом агент Киева признался на видео в порочной страсти

ФСБ обнародовало видео задержания киевского агента в Белгородской области. Ему грозит до 20 лет заключения.

Задержание агента Киева в Белгородской области. Видео © ЦОС ФСБ

На кадрах видно, как сотрудники везут задержанного в наручниках. Во время беседы он признался, что сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По его словам, связь с куратором началась через знакомого по имени Максим, который оказался сотрудником ГУР. Через него он передавал сведения о ситуации в приграничной зоне.Речь шла о координатах скопления российских военных и техники.

Эти данные, как утверждается, использовались для нанесения ударов по территории региона. После атак мужчина сообщал куратору информацию о последствиях и возможных жертвах. За выполненные задания он получал денежное вознаграждение. Признанные выплаты, как следует из показаний, он тратил на игровые автоматы. В отношении задержанного продолжаются следственные действия.

