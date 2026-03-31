Поджоги, шпионаж и схроны со взрывчаткой: ФСБ рассказала о ликвидированном в Подмосковье агенте Киева

Агент Киева, которого ФСБ ликвидировала в Московской области, устраивал поджоги на железной дороге, контролировал схроны со взрывчаткой и шпионил за объектами ОПК и ТЭК. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на связь с куратором через мессенджер Telegram. Получая инструкции из-за рубежа, он приступил к выполнению задач по дестабилизации обстановки.

Благодаря своевременным действиям силовиков, реализация преступных планов была пресечена, угроза безопасности граждан и критическим объектам в регионе устранена.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ сорвала теракт на предприятии ОПК в Подмосковье. Преступник оказал сопротивление и был уничтожен.

А ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Ставрополе теракт против правоохранителя по заказу Украины. Некоторое время он проводил разведку, после чего достал из тайника СВУ для подрыва автомобиля силовика. При задержании куратор совершил дистанционный подрыв и преступник погиб.