Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 09:19

Поджоги, шпионаж и схроны со взрывчаткой: ФСБ рассказала о ликвидированном в Подмосковье агенте Киева

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Агент Киева, которого ФСБ ликвидировала в Московской области, устраивал поджоги на железной дороге, контролировал схроны со взрывчаткой и шпионил за объектами ОПК и ТЭК. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно вышел на связь с куратором через мессенджер Telegram. Получая инструкции из-за рубежа, он приступил к выполнению задач по дестабилизации обстановки.

Благодаря своевременным действиям силовиков, реализация преступных планов была пресечена, угроза безопасности граждан и критическим объектам в регионе устранена.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ сорвала теракт на предприятии ОПК в Подмосковье. Преступник оказал сопротивление и был уничтожен.

Сдавал позиции наших военных: В Белгородской области задержан шпион-наводчик ВСУ

А ранее стало известно, что ФСБ предотвратила в Ставрополе теракт против правоохранителя по заказу Украины. Некоторое время он проводил разведку, после чего достал из тайника СВУ для подрыва автомобиля силовика. При задержании куратор совершил дистанционный подрыв и преступник погиб.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar