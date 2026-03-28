Украинский куратор дистанционно подорвал агента-россиянина, которого задерживала ФСБ

В Ставрополе предотвращён террористический акт против сотрудника правоохранительных органов, его должен был совершить 20-летний гражданин России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Молодой человек сам связался с украинским куратором.

Агент Киева, погибший при задержании в Ставрополе. Видео © ЦОС ФСБ России

Некоторое время он проводил разведку, а когда приготовился к преступлению — достал из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля правоохранителя. При задержании куратор агента совершил дистанционный подрыв, преступник погиб.

«Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — говорится в сообщении.

На месте происшествия обнаружена взрывчатка из 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества, иностранного электродетонатора, механизма на базе GSM-модуля с микрофоном и телефон. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Приготовление к террористическому акту».