6 апреля, 07:33

Агента Киева, готовившего теракт на Курщине, задержали у тайника с взрывчаткой

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

ФСБ раскрыла детали о срыве теракта, нацеленного на представителя власти в Курской области. Как оказалось, злоумышленника задержали у тайника со взрывчаткой.

Выбор локации, проверка маршрутов, фото- и видеофиксация объекта — мужчина действовал по четкой инструкции. Оперативники ФСБ пресекли преступную деятельность на финальном этапе: фигуранта взяли с поличным при попытке изъять из тайника взрывное устройство. Согласно данным ЦОС ФСБ, преступник успел провести тщательную разведку местности у здания регионального правительства, зафиксировав способы и время прибытия чиновников.

Вся собранная информация в режиме реального времени уходила кураторам через Telegram. Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от этой ячейки.

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного главы правоохранителей

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Курской области. Целью злоумышленника должен был стать один из высокопоставленных представителей региональных органов власти. Подозреваемый — уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживающий в российском регионе. Согласно данным ведомства, мужчина действовал по прямым указаниям представителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Оксана Попова
