Готовил взрыв по заданию Украины: ФСБ сорвала попытку убийства высокопоставленного чиновника

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Курской области. Целью злоумышленника должен был стать один из высокопоставленных представителей региональных органов власти.

Подозреваемый — уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживающий в российском регионе. Согласно данным ведомства, мужчина действовал по прямым указаниям представителя Главного управления разведки Минобороны Украины.

Задержанный вёл скрытное визуальное наблюдение у здания областного правительства. В его задачи входило отслеживание маршрутов передвижения чиновника, фиксация времени его прибытия и убытия, а также подбор точки для закладки взрывного устройства.

Собранную информацию, включая фотоснимки и видеоматериалы, исполнитель отправлял своему куратору через мессенджер Telegram.

Силовики схватили мужчину в момент, когда он пытался забрать из тайника бомбу с поражающими элементами. Сейчас подозреваемый даёт признательные показания, следственные действия продолжаются.

