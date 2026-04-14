Раскрыта сеть из 4,8 тыс. фирм-однодневок, укравших из бюджета 1,2 трлн рублей

Правоохранительные органы раскрыли крупнейшую сеть по обналичиванию и получению фиктивных вычетов по НДС на сумму более 1,2 триллиона рублей. Через 4800 подконтрольных фирм почти 40 тысяч компаний реального сектора получили незаконные налоговые преференции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и налоговой службе.

Сеть действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. В совместной операции участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД, ФНС при содействии Генпрокуратуры.

В настоящее время силовики проводят обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам организаторов преступной группы.

Пользователями площадки были более 37 тысяч предприятий из строительной отрасли, сферы мерчандайзинга, торговли топливом и текстилем, а также клининговые компании. На следующем этапе правоохранители намерены работать непосредственно с клиентами сети.

Ранее сообщалось, что ФНС начала масштабную кампанию по выявлению схем дробления бизнеса, вызывая предпринимателей в инспекции для разъяснения их деятельности. Особое внимание — тем, кто перешёл на УСН после изменения патентной системы (патент теперь доступен только ИП с доходом до 20 млн рублей). Уведомления о проверках направляются по всей стране, кампания стала централизованной и более широкой по охвату.