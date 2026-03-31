Новые законы с 1 апреля 2026 года: что изменится для россиян

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу ряд важных изменений в законодательстве. Они коснутся социальной поддержки граждан, правил потребительского кредитования и рассрочки, а также некоторых аспектов повседневной жизни. Вот основные нововведения, которые затронут миллионы россиян.

Индексация социальных пенсий и выплат

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Коэффициент утвержден правительством на основе роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Повышение коснется более 4 миллионов человек — получателей пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, детей-сирот и тех, кто не наработал достаточный стаж для страховой пенсии.

Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет примерно до 16 590 рублей (прибавка составит более 1000 рублей). Также на 6,8% повысят государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая ветеранов и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Индексация пройдет автоматически, без дополнительных заявлений

Новые правила потребительской рассрочки

С апреля вводится полноценное регулирование сервисов рассрочки (Федеральный закон № 283-ФЗ и связанные нормы). Продавцы и операторы больше не смогут скрывать реальные проценты, устанавливая разные цены на товар при оплате наличными и в рассрочку. Будут ограничены размеры штрафов и пеней за просрочку платежей.

Максимальный срок беспроцентной рассрочки ограничат шестью месяцами (с апреля 2028 года — четырьмя месяцами). Эти меры направлены на защиту прав потребителей и повышение прозрачности рынка

Ужесточение требований к выдаче кредитов и расчёту долговой нагрузки

Банк России вводит новые правила оценки доходов заемщиков при расчёте показателя долговой нагрузки (ПДН). Банки будут учитывать только официально подтверждённый доход: для самозанятых и ИП — данные налоговой отчётности и выписок. Неофициальные поступления, переводы от родственников или «серая» зарплата в расчёт не принимаются.

Если подтвердить доход не удастся, ПДН автоматически признают равным 100%, что приведет к отказу в кредите. При упрощенной проверке максимальная сумма кредита может быть снижена на 10%. Кроме того, с апреля снижается максимальная переплата по микрозаймам сроком до года — с 130% до 100%. Цель изменений — снижение рисков закредитованности населения.

Упрощение заселения в гостиницы

С 1 апреля россияне смогут заселяться в отели, используя мобильное приложение Госуслуг. Достаточно предъявить на экране смартфона электронные сведения из документа, удостоверяющего личность. Это упростит процедуру и сделает её более удобной для путешественников.

Другие изменения

ГОСТы и стандарты : Вступают в силу новые национальные стандарты, в том числе по благоустройству территорий для выгула собак, а также обновленные требования к отдельным продуктам (например, к белому хлебу). Это коснётся качества городской среды и потребительских товаров.

: Вступают в силу новые национальные стандарты, в том числе по благоустройству территорий для выгула собак, а также обновленные требования к отдельным продуктам (например, к белому хлебу). Это коснётся качества городской среды и потребительских товаров. Декларационная кампания по НДФЛ : Завершается срок подачи деклараций 3-НДФЛ за 2025 год (до 30 апреля).

: Завершается срок подачи деклараций 3-НДФЛ за 2025 год (до 30 апреля). Платежи и переводы: Уточняются формы документов при расчетах по НДС и требования к реквизитам при переводах.

Большинство изменений носят социальный и защитный характер: они направлены на поддержку пенсионеров, повышение прозрачности финансовых услуг и удобство для граждан. Полный перечень можно уточнить на официальных ресурсах — портале правовой информации, сайтах Правительства РФ, Социального фонда России и Банка России.

