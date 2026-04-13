ФНС начала масштабные проверки компаний на предмет дробления бизнеса

Федеральная налоговая служба начала масштабную кампанию по выявлению схем дробления бизнеса. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В рамках инициативы предпринимателей вызывают в инспекции для разъяснения структуры их деятельности, а также возможной подмены трудовых отношений. Особое внимание уделяется тем, кто ранее применял патентную систему налогообложения, но после изменения законодательства перешёл на упрощённый режим или АвтоУСН.

По новым правилам использовать патент теперь могут только индивидуальные предприниматели с годовым доходом не более 20 миллионов рублей. Уведомления о проверках направляются бизнесу по всей стране — от столицы до регионов Поволжья, Урала и юга России. Если раньше такие проверки носили точечный характер, то теперь речь идёт о централизованной федеральной кампании с более широким охватом.

Ранее ФНС усилила контроль за нелегальной сдачей жилья, используя данные банков, объявлений и показания жильцов. Эксперты предупреждают, что скрыть такой доход становится почти невозможно. Собственникам рекомендуют легализовать доход через НДФЛ, самозанятость или ИП, иначе им грозят штрафы, пени и блокировка счетов.