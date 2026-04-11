ФНС начала вычислять неофициальных арендодателей через соседей и банки: что грозит владельцам квартир

Федеральная налоговая служба (ФНС) в последнее время значительно ужесточила практику выявления неофициальных арендодателей. Об этом «Газете.ru» заявил эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко.

«ФНС активно сопоставляет данные банковских операций, объявлений о сдаче, показаний арендаторов и даже обращений соседей. Сегодня рассчитывать на то, что такой доход останется незамеченным, уже не приходится», — объяснил Шумейко. Эксперт подчеркнул, что отсутствие письменного договора не спасает собственника — факт сдачи жилья легко подтверждается перепиской, денежными переводами и свидетельскими показаниями.

Чтобы избежать юридических последствий и легализовать получаемые средства, владелец квартиры может выбрать один из нескольких налоговых режимов. Самый простой вариант — уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 или 15 процентов, подав декларацию 3-НДФЛ. Альтернативно можно оформить статус самозанятого, тогда ставка составит 4 процента при сдаче жилья физлицам и 6 процентов — юридическим. Третий путь — зарегистрировать индивидуальное предпринимательство на упрощённой системе налогообложения (УСН) с уплатой 6 процентов от дохода или 15 процентов от прибыли.

При этом риски для тех, кто продолжает работать в тени, остаются крайне высокими. Помимо штрафов в размере 20–40 процентов от суммы задолженности и начисления пеней, можно столкнуться с доначислениями при превышении лимитов самозанятости, блокировкой счетов по 115-ФЗ и даже переквалификацией деятельности в предпринимательскую.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что налог при продаже квартиры можно не платить, если срок владения составляет пять лет. Но есть и исключения. В общем случае минимальный предельный срок — пять лет. Однако трёх лет достаточно, если жильё приватизировано, получено в наследство или по договору дарения от близкого родственника, передано по ренте с пожизненным содержанием, а также когда это единственное жильё собственника. Трёхлетний срок действует и при продаже квартиры, купленной после 1 января 2016 года, но с более ранним возникновением права собственности.