Россиянам объяснили, как законно не платить налог при продаже квартиры

Налог при продаже квартиры можно не платить, если срок владения составляет пять лет. Но есть и исключения. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В общем случае минимальный предельный срок — пять лет. Однако трёх лет достаточно, если жильё приватизировано, получено в наследство или по договору дарения от близкого родственника, передано по ренте с пожизненным содержанием, а также когда это единственное жильё собственника. Трёхлетний срок действует и при продаже квартиры, купленной после 1 января 2016 года, но с более ранним возникновением права собственности.

Отдельный нюанс — для семей с детьми. Если продаётся старая квартира и одновременно покупается новая, большей площади, то при определённых условиях от налога освобождают независимо от срока владения. Эта льгота действует с 2022 года.

Срок владения отсчитывается не с даты подписания договора, а с момента регистрации права в Росреестре. При продаже раньше срока придётся заплатить 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей) и подать декларацию 3-НДФЛ.

«Лучше подождать лишний месяц-другой, чем потом платить налог и штрафы», — посоветовал Чаплин.

