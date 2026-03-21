Госдума приняла закон о защите банкротов при продаже единственного жилья

Госдума приняла закон, гарантирующий банкроту остаток средств после продажи единственного ипотечного жилья. О новом порядке распределения выручки агентству «Прайм» рассказал председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов.

Согласно закону, после продажи квартиры сначала покрываются расходы на её реализацию. Затем 80% выручки (но не более суммы долга с процентами) направляются залоговому кредитору. По 10% получают кредиторы первой и второй очередей и сам должник, но не более суммы, которую он фактически внёс в качестве первоначального взноса и ипотечных платежей. Остаток после расчётов с кредиторами тоже переходит к должнику.

Суд может скорректировать сумму, если сочтёт, что жильё превышает разумные потребности, либо усмотрит недобросовестность должника.

Закон также защищает права детей банкрота. Алименты имеют приоритет и выплачиваются в первую очередь. Если при покупке жилья использовался материнский капитал, детям оформляются доли, и они защищены как сособственники.

Гаврилов отметил, что закон не упрощает для банка процедуру обращения взыскания, а только меняет распределение средств после продажи. Резкого роста предложения на рынке он не ожидает.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России хотят сократить срок расторжения соглашений с недвижимостью банкротов. Сейчас сделки физических лиц могут быть признаны недействительными, если они нанесли ущерб кредиторам, а вторая сторона об этом знала, при условии, что договор заключён в течение трёх лет до подачи заявления о банкротстве. Для юридических лиц предлагается оставить действующий трёхлетний срок.