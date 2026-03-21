Купили квартиру, а жильцы остались прописаны: Что делать и как избежать рисков — лайфхак от юриста

Регистрация по определённому адресу даёт госорганам понять, где человек живёт, чтобы одновременно соблюсти его права и свободы и чтобы гражданин исполнял свои обязанности, напомнила юрист по вопросам в сфере недвижимости и аренде жилья Елена Рудакова. По закону, квартира переходит к новому владельцу по договору купли-продажи, и продавец должен в установленный срок выписаться сам, а также снять с регистрации всех членов своей семьи, подчеркнула собеседница 360.ru.

По её словам, выписка всех лиц перед продажей квартиры важна в первую очередь для покупателя, потому что если продавец откажется снимать себя с регистрационного учёта, это выльется в судебный спор. Кроме того, от числа зарегистрированных в квартире людей зависит размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если в квартире прописан ребёнок, такую её называют жильём с обременением.

«Если взрослому можно выписаться условно в никуда, то с ребёнком такого делать нельзя. Это возможно только по суду, и судья будет смотреть на обстоятельства», — предупредила эксперт.

