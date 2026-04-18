Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:45

Школьник спалил автобус ТЦК в Одессе

В Одессе пылает очередной «бусик». Как пишет «Страна.ua», местные жители считают, что микроавтобус принадлежал сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата).

Полиция задержала подозреваемого. По мнению силовиков, поджог устроил 16-летний школьник. Что ему грозит, не уточняется.

Ранее во Львовской области трое неизвестных напали на военнослужащих взвода охраны в ТЦК. Двое задержаны, начато расследование. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar