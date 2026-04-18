Школьник спалил автобус ТЦК в Одессе
© Telegram / Политика страны
В Одессе пылает очередной «бусик». Как пишет «Страна.ua», местные жители считают, что микроавтобус принадлежал сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата).
Полиция задержала подозреваемого. По мнению силовиков, поджог устроил 16-летний школьник. Что ему грозит, не уточняется.
Ранее во Львовской области трое неизвестных напали на военнослужащих взвода охраны в ТЦК. Двое задержаны, начато расследование. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.