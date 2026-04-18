18 апреля, 10:32

Подо Львовом трое украинцев напали на людоловов Зеленского прямо в их логове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Во Львовской области трое неизвестных напали на сотрудников военкомата, двоих задержали, третий скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Львовского облвоенкомата в соцсетях.

«17 апреля, около 22:20 в помещение Яворовского военкомата ворвались три человека и совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны», — сказано в публикации.

Двух нападавших удалось задержать, третий успел сбежать. Начато расследование. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

«Дождь» означает облаву: как украинцы вычисляют места рейдов ТЦК через секретные чаты

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК ошибочно приняли 16-летнего подростка за призывника. Они напали на парня, избили и попытались затолкать в служебный автомобиль. Школьник не отправился в военкомат благодаря вмешательству прохожих.

