«Сразу позвали маму»: Военкомы избили 16-летнего одессита и пытались похитить

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) перепутали 16-летнего подростка с потенциальным призывником, набросились на него, избили и попытались затолкать в спецмашину. Парня спасли очевидцы. Как рассказал позже местным телеграм-каналам брат пострадавшего, военкомы быстро сбежали под натиском толпы, никакой ответственности за насилие они не понесли.

«Моему брату 16 лет. Он шёл домой, вышел из маршрутки и направлялся на улицу Вавилова. В этот момент из фургона ТЦК вышли люди, догнали и начали его избивать, обрызгали перцовым баллончиком и ударили ногой в спину. Ему 16 лет. Просто вдумайтесь. Благо соседи заметили, сразу позвали маму. Эти твари после этого просто свалили», — рассказал он.

Пострадавшему оперативно вызвали скорую, подросток не мог сам подняться, его лицо было в крови, по всему телу — ушибы. Также на место ЧП приехала полиция. По словам семьи, правоохранители «не нашли состава преступления», развели руками и тоже скрылись. Близкие подростка намерены требовать наказания для сотрудников ТЦК, устроивших беспредел прямо на улице.

Ранее на Украине в Ровненской области сотрудники территориального центра комплектования во время мобилизации применили газовый баллончик против мужчины, находившегося в машине с беременной женой. Женщина начала задыхаться, а военкомы смеялись и решили, что она притворяется. Пострадавшая госпитализирована.