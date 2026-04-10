«Это катастрофа»: Буданов* заявил, что украинцы бегут от мобилизации и снимают «видосики»

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* в интервью «Укринформу» пожаловался на то, что украинцы массово косят от мобилизации. Он рассказал, что сейчас «героями» считаются те, кто снимает видео, где они посылают ТЦК куда подальше или сваливают за границу через «зелёнку», оставляя других разбираться с проблемами. Буданов* считает это большой бедой для общества.

«У нас страшнейшая проблема в обществе. <…> У нас также герой тот, кто записывает видосики, «как я послал на три буквы ТЦК» или «как я перебежал через «зелёнку» за границу» — а вы тупые тут оставайтесь», — посетовал он.

Буданов* считает, что это яркое проявление раздробленности общества. Без единства, по его словам, Украину ждёт полный крах. Парадокс в том, что, с одной стороны, все говорят о необходимости сражаться, а с другой – массово избегают мобилизации, констатировал руководитель офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине сложился негласный «прейскурант» на незаконное уклонение от призыва через ТЦК — цены варьируются от 300 до 50 тысяч долларов. Так, например, чтобы исключить себя из розыскных списков в Сумской области в 2026 году, достаточно заплатить 300 долларов, тогда как в других ценник уже существенно выше.

