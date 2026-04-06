Спастись от ТЦК за $50 тысяч? Сколько стоит «откосить» от мобилизации на Украине

На Украине существует целый «прайс-лист» на уклонение от мобилизации через ТЦК (военкоматы), и суммы там немалые — от $300 до $50 тысяч. О стоимости незаконных услуг рассказала «Украинская правда».

Например, чтобы «исчезнуть» из розыскных списков в Сумской области в 2026 году, достаточно $300. В Волынской области аналогичная услуга стоила уже $1,5 тысячи. Получение отсрочки с использованием фальшивого судебного решения обходилось значительно дороже – примерно в $7 тысяч.

Издание также приводит примеры масштабных коррупционных схем, связанных с уклонением от военной службы и выездом за границу. В Киеве адвокат запрашивал $25 тысяч за снятие с воинского учёта, а городская прокуратура ранее сообщала о случаях, когда за $50 тысяч оформляли фиктивную инвалидность, снимали с учёта и обеспечивали выезд за рубеж.

Помимо этого, предлагаются такие нелегальные услуги, как фиктивное трудоустройство на объекты критической инфраструктуры (в Одессе в 2026 году за $6 тысяч) и организация незаконного пересечения границы через Молдову, Румынию, Польшу или Венгрию за $12 тысяч.

Медицинские учреждения также вовлечены в коррупцию: сотрудники военно-врачебных комиссий (ВВК) часто фигурируют в подобных делах. Так, в Одессе в прошлом году посредник предлагал оформить документы о непригодности к службе за

$25 тысяч, а в Киевской области полиция выявила схему с фиктивным диагнозом за $18 тысяч в текущем году. В 2026 году громким делом стало расследование в отношении главы ВВК в Днепропетровской области, который организовал продажу «непригодности» к службе на общую сумму $300 тысяч, совершив 20 таких сделок.