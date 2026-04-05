Примерно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста избегают актуализации своих военно-учётных сведений в украинских территориальных центрах комплектования. Такую цифру озвучил народный депутат Верховной рады от «Батькивщины» Михаил Цымбалюк на видеозаписи, которую публикуют местные СМИ.

«С этим нужно что-то делать, потому что, как правило, все эти незаконные задержания или конфликты происходят в большинстве случаев с этими лицами, которые военнообязанные и на протяжении последних четырёх лет не обновляли данные», — сказал он.

Депутат разъяснил, что незаконные задержания прохожих сотрудниками военкоматов будут продолжаться вплоть до момента реформирования существующей системы. Он добавил, что ключевая задача — полностью вывести работников ТЦК на улицы, потому что сейчас они действуют с нарушением закона, не обладая правами останавливать людей и требовать предъявления документов, — подобными полномочиями наделена лишь полиция.

Ранее депутат Верховной рады Украины сообщил о новой мошеннической схеме, распространённой в украинских городах. Преступные группы, переодеваясь в форму территориальных центров комплектования, похищают людей, требуют выкуп и запугивают их отправкой в армию. Силовики не предпринимают никаких мер, ибо вовлечены в сговор.