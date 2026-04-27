Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 22:28

Украинских военкомов обматерили и с позором выгнали из бильярдной в Одессе

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Одессе произошла потасовка между посетителями бильярдной и сотрудниками территориального центра комплектования. Об этом сообщил украинский портал «Страна».

Представители ТЦК вошли в бильярдную с целью мобилизовать мужчину. Однако остальные посетители и сотрудники заведения встали на его защиту, завязалась драка. В потасовке участвовали более семи человек, включая представителей мобилизационной группы. В адрес военных звучали нецензурные оскорбления. Под напором толпы сотрудники военкомата вынуждены были отступить и покинуть помещение.

В Одессе мужчины выпрыгивали из окон фитнес-клуба, спасаясь от людоловов
В последнее время украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов вызывают громкие скандалы и протесты. Представители ТЦК зачастую применяют силу для задержания мужчин. Ранее в Одессе подростки вступились за человека, которого пытались забрать сотрудники военкомата. Трое военкомов повалили мужчину на землю. После этого ему на помощь пришла целая группа очевидцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
