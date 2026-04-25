В Одессе мужчины выпрыгивали из окон фитнес-клуба, спасаясь от людоловов

Жители Одессы, занимавшиеся в фитнес-клубе, начали в панике покидать помещение через окна второго этажа, когда в здание внезапно вошли работники территориального центра комплектования (украинского аналога военкомата). О случившемся проинформировало украинское агентство УНИАН.

В разгар тренировки одни мужчины продолжали с упорством выполнять упражнения, в то время как другие, не дожидаясь развития событий, открыли окно и один за другим стали прыгать на улицу, стремясь скрыться от возможной мобилизации в Вооружённые силы Украины.

Напомним, всеобщая мобилизация на Украине была объявлена ещё в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить уклонения мужчин призывного возраста от военной службы. В социальных сетях регулярно появляются кадры принудительной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за острого дефицита личного состава в армии рейды в общественных местах активизировались. Сами мужчины призывного возраста, в свою очередь, пытаются любыми способами покинуть страну, зачастую рискуя жизнью. При этом всё чаще происходят открытые столкновения граждан с военкомами. В обществе прочно закрепился термин «бусификация», а сотрудников ТЦК нередко называют «людоловами».

Ранее в украинской Виннице женщина, стремясь защитить своего мужа от сотрудников ТЦК, пошла на отчаянный шаг. Она взобралась на капот служебной машины и принялась яростно колотить по лобовому стеклу палкой. Несмотря на это, автомобиль не остановился. Чем закончилось это противостояние, пока остаётся загадкой.