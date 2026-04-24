В Кривом Роге мобилизованный украинец скончался в ТЦК

В Кривом Роге умер мобилизованный 50-летний мужчина, которого накануне доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщило издание «Страна».

По словам жены погибшего, Руслана Глазунова сотрудники ТЦК утром забрали из районного отдела полиции, куда он пришёл за водительскими правами. Женщина рассказала, что в тот день они собирались на приём к онкологу: мужчину беспокоила шишка на ноге.

Уже находясь в центре комплектования, мужчина позвонил супруге и сообщил, что ему стало плохо. После этого мобилизованный перестал отвечать на звонки. На следующее утро правоохранители уведомили о его смерти. В самом ТЦК произошедшее не комментировали, тело отправлено на экспертизу. Вдова запросила помощь у местных жителей, если у кого-то есть видео задержания мужчины.

Ранее во Львове автомобиль сотрудников ТЦК сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего сына. Женщина пыталась физически преградить путь автомобилю, чтобы не допустить увоза своего сына. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус начинает движение и задевает женщину, после чего она оказывается перед транспортным средством.