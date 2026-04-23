Во Львове автомобиль ТЦК сбил мать во время попытки помешать мобилизации её сына

Во Львове автомобиль территориального центра комплектования сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего сына. Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях.

© Telegram / Львiвич

Инцидент произошёл во Львове во время попытки мобилизации мужчины сотрудниками территориального центра комплектования. Женщина пыталась физически преградить путь автомобилю, чтобы не допустить увоза своего сына.

На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус начинает движение и задевает женщину, после чего она оказывается перед транспортным средством. Далее из автомобиля выходит мужчина, который отводит женщину в сторону, после чего машина продолжает движение и покидает место происшествия.

Ранее в Волынской области на Украине появились сообщения о якобы жёстком задержании мужчины сотрудниками территориального центра комплектования. Утверждалось, что его преследовали, после чего он оказался на крыше и был оттуда сброшен, а затем принудительно увезён.